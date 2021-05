Rota turística entre Três Coroas e Canela será pavimentada

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, recebeu a visita do prefeito de Três Coroas, Alcindo Azevedo, nesta semana. A comitiva esteve na prefeitura de Canela para apresentar o projeto de conclusão da Rota Panorâmica, com a pavimentação asfáltica de um trecho de 7,37 km de extensão localizado na área territorial do município de Três Coroas.

Conforme Alcindo, os estudos e o projeto estão concluídos e agora a prefeitura de Três Coroas iniciará as negociações em busca de linhas de crédito para viabilizar a obra. "É uma grande conquista para os dois municípios. Essa estrada pavimentada vai unir ainda mais as regiões do Paranhana e Hortênsias, possibilitando uma nova rota para o turismo repleta de belezas naturais", comentou o prefeito de Três Coroas, Alcindo Azevedo.

Na área territorial de Canela, restam 7,5 km da Rota Panorâmica a serem pavimentados até a divisa com o município de Três Coroas. Os recursos para a continuidade da obra estão garantidos, por meio de contrato com a Caixa Econômica Federal. Neste momento, a prefeitura de Canela trabalha nos trâmites burocráticos para dar andamento ao processo licitatório que definirá a empresa responsável pela obra. "Em tempos difíceis como estamos vivendo, essa é uma notícia que causa emoção em todos nós. A Rota Panorâmica transformará a realidade dos dois municípios, criando novos atrativos turísticos, fomentando a economia e melhorando a infraestrutura de mobilidade urbana da região", avalia o prefeito Constantino Orsolin.