Restaurante Popular de Canoas reabre nesta sexta-feira

Será reaberto nesta sexta-feira (30) o Restaurante Popular de Canoas. Há dois anos fechado, o espaço vai garantir 200 refeições por dia por apenas R$1,00.

Para o secretário da Cidadania, Paulo Bogado, a reabertura do espaço é importante para a população, sobretudo a quem está em situação de vulnerabilidade social. "O restaurante estava fechado e onerando o caixa da prefeitura por dois anos. Temos a certeza que esse local vai ser fundamental para ajudar as pessoas mais desassistidas", avaliou.

Os selecionados podem almoçar no local nos dias e horários pré estabelecidos e informados durante a seleção. Os cadastros foram avaliados por uma comissão composta por profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), exceto os moradores de rua, que poderão acessar o local mais de uma vez por semana. O Restaurante Popular fica localizado na avenida Boqueirão, 2751, no bairro Estância Velha. Vale destacar que a população de rua da cidade não paga para almoçar no espaço.

Para ser contemplado é necessário estar inscrito no Cadastro Único do governo federal (Cadúnico), com renda familiar entre meio salário mínimo e três salários mínimos. A prioridade dos atendimentos será para a população de rua.