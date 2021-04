INVESTIMENTOS Notícia da edição impressa de 30/04/2021. Alterada em 30/04 às 03h00min Grupo do Tocantins vai investir R$ 80 milhões em Santa Cruz do Sul

Projeto, discutido com a prefeitura, envolve a construção de loteamento /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Empresários do estado do Tocantins desembarcarem em Santa Cruz do Sul para realizar investimentos. Representantes do Grupo União do Lago & Melk foram recebidos pela prefeita, Helena Hermany, e anunciaram a implantação de um loteamento habitacional para famílias de média e baixa renda. O investimento é de cerca de R$ 80 milhões.

O empreendimento será na avenida Euclides Kliemann, no bairro Arroio Grande, próximo ao Corredor Zanetti, e terá 500 lotes, variando entre 250 e 350 metros quadrados cada, com completa infraestrutura. A ideia é realizar o lançamento até o final do ano e começar os trabalhos. Nesse sentido, a prefeitura se colocou à disposição para dar celeridade aos trâmites burocráticos. A geração de empregos, tanto diretos quanto indiretos, foi um aspecto ressaltado pelos empreendedores durante o encontro.

Para a prefeita, o anúncio da vinda de um novo investimento para Santa Cruz do Sul é motivo de comemoração. "É uma excelente notícia para a nossa comunidade porque isso representa geração de empregos diretos e indiretos, mais recursos circulando no setor do comércio e serviços, sem falar no desenvolvimento urbanístico para aquela região da cidade", salientou ela.

Como dispõe de financiamento próprio, o grupo destaca que as condições para quem quiser adquirir seu lote habitacional deverão contar com parcelamento facilitado. O Grupo União do Lago também está expandindo seus negócios com operações na Região Metropolitana – Guaíba e Porto Alegre – e no município de Pelotas, na região sul do Estado.