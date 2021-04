Atrativo turístico de Canela troca ingresso por doação de sangue

Ação é feita pelo Skyglass em parceria com o Banco de Sangue de Caxias do Sul Anderson Spinelli/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em parceria com o Banco de Sangue de Caxias do Sul e o Grande Hotel Canela, o Skyglass Canela promove na próxima terça-feira (4) uma campanha de doação de sangue. Os doadores ganharão um ingresso para conhecer o atrativo turístico. O Grande Hotel Canela vai receber as coletas das 9h às 16h. Para agendar a doação, os voluntários devem fazer contato pelo telefone (54) 9 9172-7465.

O diretor do Skyglass Canela, Fabrício Medeiros, esteve em Caxias do Sul na última terça-feira (27) para fazer sua doação. Medeiros destaca que o parque está engajado em campanhas sociais. "Os bancos de sangue estão constantemente precisando de apoio. Cada doador garante até quatro bolsas para abastecer os estoques do Banco de Sangue. É um gesto simples de amor que pode salvar vidas. Nossa campanha visa incentivar a participação da comunidade", afirma.

Em maio, o local, que foi inaugurado recentemente, vai promover outras campanhas comunitárias. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, canelenses e gramadenses pagam metade do valor do ingresso até o final do mês. No Dia das Mães, são elas que ganham o presente - mães não pagam ingresso para conferir as atrações do parque.