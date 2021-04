Microcrédito é criado para o transporte escolar em Sapiranga

Foi aprovado um projeto de lei, em Sapiranga, que autoriza o Poder Executivo a conceder financiamento do microcrédito aos Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas sediadas no município, que exerçam atividades do ramo de transporte escolar enquanto permissionários municipais. A empresa poderá requerer o incentivo até o dia 31 de maio deste ano o benefício.

A verba total liberada para este programa será de R$ 100 mil. Cada empresa que se enquadrar no programa para concessão do microcrédito receberá R$ 5.000,00, com exceção das MEIs que receberão R$ 2.500,00. As empresas que se enquadrarem no programa para refinanciamento receberão o mesmo valor anteriormente concedido, tendo como saldo devedor final a soma de ambos os valores concedidos. Os beneficiários serão selecionados por ordem de protocolo. Já o recurso será concedido em uma única parcela.

Para receber o incentivo, o requerente/empresa deverá ser MEI, Microempresa com faturamento anual até R$ 360 mil; ser Empresa de Pequeno Porte (EPP), com faturamento anual de até R$ 4.800.000,00 e não ter sido beneficiada com outro incentivo do município neste exercício. Deve ser apresentado um pedido de microcrédito com relatório justificado sobre a forma como seus negócios foram afetados pela pandemia de coronavírus, inclusive com demonstrativos de faturamento em 31/12/2020 e em 31/03/2021.