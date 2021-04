Ivoti cria programa de incentivo para produtores de frutas

A prefeitura de Ivoti criou o programa municipal de desenvolvimento de pomares de frutíferas. A ideia é promover ações de apoio e incentivo às atividades frutíferas, especialmente na implantação e ampliação de pomares, visando aumentar ou diversificar a produção e agregar renda às famílias rurais.

Os beneficiários deverão ser produtores, proprietários ou arrendatários, de estabelecimentos rurais, localizados no município de Ivoti. Os incentivos do programa incluem convênios com laboratórios para realizar e custear análise de solos e ressarcimento no valor investido na aquisição de mudas frutíferas, limitado ao valor de até R$ 15,00.

Com a contraprestação ao recebimento dos incentivos, o produtor se compromete a manter-se instalado e operando com sua efetiva capacidade produtiva pelo período mínimo 10 anos, a contar da concessão de incentivo e aumentar a arrecadação fiscal, principalmente a partir do retorno de ICMS.