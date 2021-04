Tio Hugo acende alerta após casos de dengue em cidades vizinhas

Com a suspeita de um caso de dengue em Soledade e a confirmação de casos autóctones em Passo Fundo, a secretaria de Saúde de Tio Hugo ligou o sinal de alerta. Sobretudo, porque nos últimos Levantamentos de Índice Rápido para o Aedes Aegypti (Lira) foram constatadas a presença de ovos do inseto em praticamente todos os bairros do município.

A equipe da Vigilância Epidemiológica municipal realiza os levantamentos com frequência, principalmente em locais com maior potencial para o desenvolvimento do mosquito, embora seja impossível monitorar todas as moradias e consequentemente seus terrenos. Os agentes de saúde pedem que todos façam sua parte para que Tio Hugo continue livre das doenças causadas por este inseto. De acordo com os dados divulgados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) do Estado, oito em cada 10 municípios do Rio Grande do Sul estão infestados pelo mosquito da dengue.