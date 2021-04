Aulas presenciais voltam na terça-feira em Taquara

Em Taquara, as aulas nas escolas municipais iniciam na próxima terça-feira (4), com algumas orientações e particularidades dependendo a etapa de ensino. As redes estaduais e particulares seguem os seus próprios calendários.

Na terça-feira, retornam de forma escalonada alunos da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos e 11 meses), primeiros, segundos, terceiros e nonos anos do Ensino Fundamental e o terceiro ano do Ensino Médio, menciona a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira. Segundo explica Carla, numa semana as aulas presenciais serão destinadas a um grupo de alunos e o outro grupo permanecerá com aulas remotas, trocando semanalmenteNo âmbito das crianças matriculadas na etapa creche (zero a 3 anos e 11 meses de idade), o retorno também acontece na próxima terça-feira. A secretaria salienta que para estes alunos não haverá escalonamento, voltando o mesmo sistema realizado no início do ano. "Na etapa creche retornam de forma integral 50% dos alunos matriculados nas nossas escolas, valendo a pesquisa realizada com os pais e responsáveis e o sorteio promovido em cada instituição de ensino", reitera Carla.

Na segunda-feira, 17 de maio, retornam alunos matriculados nos quartos, quintos, sextos, sétimos e oitavos anos do Ensino Fundamental e alunos dos primeiros e segundos anos do Ensino Médio. Mesmo com a liberação das aulas em todos os níveis de ensino, o retorno não é obrigatório, podendo ser definido pelos pais e responsáveis dos estudantes, sendo que quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às atividades propostas pelo modelo de ensino remoto.