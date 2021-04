Lajeado entrega prêmios para vencedores de ações culturais

Os 129 contemplados de Lajeado que participaram do edital "Ações Culturais das Comunidades" receberam o prêmio em um ato simbólico. A premiação ocorreu durante todo o dia no Ginásio da Associação de Moradores do bairro Jardim do Cedro e contou com a participação de representantes da prefeitura e do governo estadual.

O edital, que foi aberto em janeiro deste ano, é dividido em duas categorias. Uma delas concede premiação voltada para agentes culturais (pessoas físicas) residentes ou atuantes na região (Conservas, Jardim do Cedro e Santo Antônio) e com trabalho cultural reconhecido na comunidade, disponibilizando prêmios de R$ 2 mil. A outra categoria concede subsídios, destinados a pessoas jurídicas, que também tenham trabalho cultural reconhecidamente realizado na comunidade, no valor de R$ 5 mil para coletivos informais, sem CNPJ ativo, e R$ 10 mil para coletivos formais, com CNPJ ativo.