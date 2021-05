Gramado lança selo de capital nacional do chocolate artesanal

Após ter confirmado, no ano passado, o título de capital nacional do chocolate artesanal, Gramado apresentou o selo que será colocado em pontos da cidade. No início deste ano, um concurso foi aberto pela Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco) para que a população apresentasse ideias para o selo. A vencedora do concurso foi a gramadense Juliana Wimmer, que ainda levou R$ 5 mil em premiações.

No selo campeão há três elementos essenciais: as gotas do chocolate, a letra G estilizada (de Gramado) e uma flor de hortênsia, símbolo da cidade. As formas das pétalas da hortênsia remetem as sementes do cacau, matéria prima do chocolate. A ideia é ampliar ainda mais a presença e a importância do chocolate da cidade da serra gaúcha pelo Brasil.