Prefeitura e Univates podem ter convênio em Venâncio Aires

Reuniões entre os gestores de Venâncio Aires e representantes da Universidade do Vale do Taquari estão alinhando parcerias para serviços na área de saúde no município. A Univates já realiza a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Lajeado e de unidades básicas, além da oferta de serviços como fisioterapia, odontologia, biomedicina, análises clínicas, entre outros.

Terceiro município com o maior número de alunos matriculados no campus de Lajeado, Venâncio Aires é considerado estratégico para os planos de expansão da Univates. "Nosso Centro de Especialidades Médicas, inaugurado em 2016, atende pacientes de municípios do Vale do Taquari e Rio Pardo e estamos ampliando nossa área de atuação. Estamos abertos a parcerias e queremos contribuir com aquilo que o município precisa, jamais competir com o que já existe ", revela Oto Roberto Möerschbaecher, pró-reitor administrativo da universidade.

O prefeito Jarbas da Rosa destacou o interesse em firmar parcerias com a Univates, especialmente pelo caráter comunitário e colaborativo da instituição, que tem demonstrado competência na gestão dos serviços de saúde já administrados. "Temos informações da mudança ocorrida na gestão da UPA, por exemplo. E vemos com bons olhos essa ação compartilhada com universidades, garantindo assim um olhar sempre atualizado e de credibilidade aos nossos serviços", ressaltou o prefeito.

Na próxima semana, uma nova rodada de reuniões deverá acontecer em Venâncio Aires com a participação das assessorias jurídicas da Univates e Prefeitura. Além disso, a direção do Hospital São Sebastião Mártir também será convidada a integrar o encontro para estreitar relações