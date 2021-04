Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, tem nova iluminação

O chamado "coração" de Pelotas está com nova iluminação. O novo sistema, concluído na praça Coronel Pedro Osório, foi entregue, simbolicamente, pela prefeita Paula Mascarenhas ao uso da comunidade pelotense e visitantes em um ato nesta semana.

A praça é ponto de partida ou passagem de cinco vias públicas: rua 15 de Novembro, Marechal Floriano, Padre Anchieta, Lobo da Costa, Félix da Cunha e Barão de Butuí. É o coração da cidade, com oito entradas de acesso à área central, onde se localiza a Fonte das Nereidas - chafariz importado da França em 1873 pela Companhia Hidráulica Pelotense. A praça Coronel Pedro Osório está inserida no Centro Histórico - conjunto com itens, a exemplo da arquitetura, reconhecidos como patrimônio histórico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Os canteiros principais receberam a instalação de oito postes metálicos de 9 metros. Nos oito caminhos internos que convergem ao chafariz, foi implantada iluminação ornamental em 148 estruturas com 4,5 metros de altura. O sistema de iluminação em LED produz luz branca, fria, com maior alcance para visualização. É mais econômico em consumo e durabilidade, além de gerar mais claridade. Os postes ornamentais receberam luminárias de 75 watts e refletores de 150. Cada estrutura foi equipada com quatro luminárias.

No entorno, os 34 pontos de luz nos postes foram substituídos por LED. Os recursos para a execução do projeto são oriundos do PAC Mobilidade Urbana. "É mais um projeto que vira realidade, assim como vários no entorno da própria praça, como a transformação do Calçadão, da Marechal Floriano, da iluminação do Mercado, da avenida Saldanha Marinho e do Largo de Portugal, das ruas General Osório e Marechal Deodoro, dentre outras", lembra o secretário Roberto Ramalho.

A execução do projeto de iluminação em LED esteve sob responsabilidade do município, por meio da secretaria de Planejamento e Gestão e realizado por uma empresa privada, contratada via licitação. O secretário Roberto Ramalho comenta que a cidade está recebendo uma área totalmente iluminada, tanto no seu interior como no entorno." A noite, agora, vira dia na Praça Coronel Pedro Osório. Isso representa mais segurança para os cidadãos e carinho com a cidade", completou Ramalho.