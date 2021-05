Emater e UCS farão projeto sobre a qualidade do solo na Serra

O aumento das áreas com plantas de cobertura e de melhoramento de campo nativo, com introdução de espécies forrageiras e a elevação do teor de matéria orgânica no solo, serão os indicadores utilizados para mensurar a melhoria da qualidade do solo de 3.000 propriedades da serra gaúcha. O projeto foi apresentado pela Emater/RS-Ascar e Universidade de Caxias do Sul (UCS) para prefeitos e secretários da Agricultura de 49 municípios da região.

O projeto visa promover o uso correto dos solos, garantindo a sustentabilidade dos sistemas e tendo como consequência a melhora dos rendimentos das culturas e criações e a orientação no uso de práticas e técnicas de manejo do solo, entre outras ações. A iniciativa prevê a execução de atividades individuais e coletivas, como coleta de solo para análise, visitas para acompanhamento e orientações técnicas e capacitações, e terá a duração de quatro anos.

A fim de demonstrar os resultados possíveis, o extensionista rural da Emater/RS-Ascar Tiago Oliveira Figueiredo apresentou um estudo de caso de plantas de cobertura para uso, manejo e conservação do solo em uma propriedade rural do município de Guaporé. A ação desenvolvida, que incluiu a implantação de curvas de nível, orientações de correção e adubação do solo, a implantação de plantas de cobertura e a rotação de culturas, transformou uma área que tinha solo exposto, compactado, sulcos, plantas espontâneas e soja guaxa em um solo saudável, com retenção de água e nutrientes, redução de infestantes e sem erosão, melhorando o potencial produtivo.

E para que haja essa melhoria, uma das etapas é a realização de coleta e análise de amostras de solo, assim como análise de tecido vegetal, serviços que serão prestados no projeto pelo Laboratório de Solos da UCS e que foram apresentados pela engenheira química Taciane Ribeiro. "A realização da análise de solo é importante para o aumento da produtividade, da eficácia e da qualidade do solo e recursos hídricos das propriedades e para a melhor aplicabilidade dos recursos financeiros", salientou.