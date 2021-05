Obra de escola infantil em Santa Maria será retomada

A prefeitura de Santa Maria emitiu a ordem de serviço para o reinício das obras da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Monte Belo, no bairro Camobi. A empresa vencedora da licitação já iniciou os trabalhos no local com a limpeza da área.

A creche, que irá atender a comunidade da região leste do município, chegou a começar em 2016, porém, pouco tempo depois, foi abandonada pela empresa que venceu a primeira licitação. Depois, ela ainda passou sem sucesso por outros dois processos licitatórios, um dos quais resultou deserto, e o outro foi vencido por uma empresa que não existia legalmente.

O valor para a execução dos serviços de conclusão da escola é de R$ 2.84 milhões, que é custeado com verba do programa Proinfância, do governo federal, e recursos próprios da secretaria municipal de Educação. O prazo para a entrega da obra é de 240 dias consecutivos a partir da data de emissão da ordem de serviço.

Depois de concluída, assim como outras creches que estão relacionadas ao Proinfância, a escola Monte Belo poderá oferecer até 112 vagas para turno integral ou 224 vagas para turno único (manhã ou tarde). Serão atendidas crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

A estrutura terá espaços como sala de professores, almoxarifado, sanitários, rouparia, lavanderia, copa, vestiários, cozinha, lactário (higienização, preparação de mamadeiras e sopas e lavagem de utensílios), fraldário, área de repouso, solário (espaço para as crianças tomarem sol), sala de informática, sala de telefonia, pátio coberto e playgroud. O total de área útil é de 1237 metros quadrados.