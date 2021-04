Cidades do Interior gaúcho definem retomada das aulas presenciais

A partir da decisão do governo do Estado, prefeitos alinham decretos para viabilizar a volta aos educandários ÉDSON LUÍS SCHAEFFER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Já outros municípios, como Parobé e Gramado, por exemplo, definiram a retomada para a próxima semana. Um dos objetivos é organizar melhor a volta dos alunos, além de fornecer equipamentos de segurança aos professores. São Leopoldo, no Vale do Sinos, permitiu apenas a reabertura das escolas privadas.

A definição ocorreu após, para que houvesse a liberação, após rejeitado um. Algumas cidades definirão que a retomada do ensino nas salas de aula vai ocorrer de forma imediata, ou seja, a partir desta quinta-feira. É o caso de Estrela, no Vale do Taquari, e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, que abrirão as escolas para o retorno de forma híbrida, ou seja, com parte das turmas, em uma semana, na sala de aula e, na seguinte, com o ensino remoto.

Após a definição do governo do Estado, na terça-feira,na rede pública em todo o Rio Grande do Sul, as prefeituras das cidades do Interior gaúcho começaram a definir quando e como irão fazer esse retorno. A garantia de que as escolas poderão abrir,, trouxe maior segurança para que os prefeitos pudessem determinar a data da volta e, sobretudo, os protocolos sanitários para o recebimento dos alunos.

Estrela, Lajeado e Teutônia autorizam retorno nesta quinta-feira

A secretaria municipal de Educação de Estrela decidiu por retomar as aulas presenciais já nesta quinta-feira (29). E a retomada ocorrerá para os mais de 3,5 mil alunos de todos os níveis das 21 escolas da rede municipal de Educação, respeitando o escalonamento determinado pelo decreto, em sistema idêntico ao que estava sendo utilizado antes da suspensão das aulas presenciais.

A Educação Infantil retorna com 50% da turma no período da manhã, e 50% à tarde. Os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental também seguirão a escala definida anteriormente, com 50% da turma na primeira semana, 50% na segunda. Orientações às famílias estão sendo repassadas pelas escolas. A família que não se sentir segura e optar pelo ensino remoto, poderá seguir retirando o material físico na escola (sempre nas segundas-feiras, das 10h às 18h) para a realização das atividades por parte da criança em casa.

Em Lajeado, o atendimento de crianças de 3 a 5 anos e de 1º e 2º ano também será retomado nesta quinta-feira. Além das medidas de controle, como o uso de máscaras, higienização das mãos e do ambiente e uso de álcool em gel, todos os profissionais de educação do município irão receber máscaras do tipo PFF2 ou N95, máscara padrão utilizada pelos profissionais da saúde, que será mais um equipamento para prevenir eventuais contaminações. No dia 3 de maio, os alunos das turmas de 3º a 9º Ano do Ensino Fundamental serão autorizados a voltar para as salas de aula.

Já em Teutônia, quem volta hoje (29) são as turmas de Ensino Fundamental. Na quarta-feira, a Educação Infantil já teve aulas. A equipe da secretaria municipal de Educação acompanhou o retorno às aulas nas escolas que atendem turmas de educação infantil, pré-escola e 1º e 2º anos do município. Todas as turmas, de 0 a 5 anos, passaram a ser atendidas, com atendimento de até 4 horas por turno, com tolerância extra de 1 hora, a fim de administrar a entrada e saída das crianças