Consultório para atendimento da Covid-19 é criado em Bento Gonçalves

Os trabalhadores da indústria, do comércio e dos serviços de Bento Gonçalves passaram a contar nesta semana com um consultório exclusivo para o atendimento dos primeiros sintomas da covid-19. A ação, viabilizada pelos esforços do Unidos por Bento, é voltada para impedir o agravamento do quadro inicial da doença, contribuindo para reduzir as internações hospitalares e manter as atividades econômicas, educacionais e de lazer em funcionamento.

O consultório tem coordenação do pneumologista Alexandre Pressi e conta com uma junta composta por outros cinco médicos e uma enfermeira. Embora a vacina seja fundamental, enquanto ela não chega a todos é preciso buscar os tratamentos alternativos - as empresas terão acesso a outras estratégias mediante um cadastro coordenado pela Câmara da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves. "Sempre defendemos a identificação dos primeiros sintomas como essencial. Controlando a doença nesta fase também controlamos a pandemia e temos uma resposta extremamente eficaz para manter vidas, economizar recursos e trabalhar com segurança", diz Rogério Capoani, presidente da entidade.

Com esse consultório, a intenção é evitar que trabalhadores com sintomas virais, a chamada fase 1 (dores pelo corpo, diarreia, coriza, perda do olfato e paladar), evoluam para a fase inflamatória, conhecida como fase 2 (febre persistente, tosse com piora de demais sintomas), e impeçam que cheguem à fase 3 (falta de ar, oxigenação menor que 95), o que exigiria a internação em hospitais. Todo o processo terá acompanhamento dos profissionais de saúde por 14 dias, com o paciente sendo tratado, assim como seus dependentes e familiares, caso haja necessidade.