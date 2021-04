Ensino infantil é o primeiro a retomar às escolas públicas em Venâncio Aires

Após decreto publicado pelo governo do Estado, uma reunião tratou do retorno das escolas municipais em Venâncio Aires. Com a decisão, a rede municipal corre contra o tempo para garantir a segurança dos protocolos e o retorno de 1.800 alunos da Educação Infantil e 3.600 do Ensino Fundamental.

A primeira etapa de retorno será na Educação Infantil. Já nesta quinta-feira, 12 escolas começam a receber os alunos no ensino híbrido, com 50% da capacidade em cada turma. As equipes diretivas irão informar os pais sobre as datas de retorno de cada grupo. O Ensino Fundamental irá retornar, do 1º ao 9º ano, no dia 6 de maio.

Cada escola volta conforme sua capacidade em obedecer a totalidade do decreto estadual no que diz respeito ao distanciamento entre alunos dentro da sala de aula e no transporte escolar. "Teremos encontro com as equipes diretivas e essas irão informar quais escolas terão o atendimento 100% presencial e quais adotarão o ensino híbrido", ressaltou o secretário de Educação, Emerson Elói Henrique.