Círculo Saúde abre central de atendimento em Marau

A operadora Círculo Saúde inaugurou, nesta quarta-feira, mais uma Central de Atendimento, desta vez em Marau. O espaço, localizado junto ao prédio da Cooproleite (Cooperativa dos Produtores de Leite e Derivados de Marau), ao lado da AgroPiá, vai aproximar ainda mais o Círculo da comunidade da região.

A empresa pretende oferecer em Marau opções de planos e serviços de saúde individuais, familiares e empresariais. A Central de Atendimento vai oferecer diversos serviços, entre eles autorização e encaminhamentos de laudos, atualização de dados cadastrais e suporte total ao cliente.

A unidade também contará com área comercial para planos de saúde e odontológicos. "Estamos levando para a cidade um plano regional com cobertura nacional, com uma medicina preventiva, potente e tecnológica, ou seja, um novo conceito em plano de saúde", adianta o diretor de Mercado do Círculo Saúde, Vagner Barela.