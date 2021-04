MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 30/04/2021. Alterada em 30/04 às 03h00min Sapucaia do Sul pede a cessão de áreas do Estado

Uma reunião realizada na secretaria estadual de Meio Ambiente discutiu a cessão de uso de duas áreas pertencentes ao governo estadual para o município de Sapucaia do Sul. O objetivo é que o Estado repasse as áreas ao município, que fará a administração e manutenção dos locais. Na ocasião, o prefeito Volmir Rodrigues formalizou o pedido de cessão das áreas que fazem parte do Horto Florestal Padre Balduíno Rambo, localizado nas imediações do Parque Zoológico.

A intenção da prefeitura é revitalizar o local e abri-lo para uso público. Em nota, a Sema confirmou a viabilidade da cessão de uso e irá dar prosseguimento aos trâmites necessários para garantir segurança jurídica e ambiental do processo.

O prefeito Volmir saiu confiante e animado do encontro. "Apresentamos para o secretário os projetos que temos para as áreas. São duas grandes propostas que transformará não apenas Sapucaia do Sul, mas toda a região metropolitana", afirmou.