Novo Hamburgo quer criar memorial para vítimas da Covid-19

Uma iniciativa em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, pretende criar um memorial em homenagem às vítimas fatais da Covid-19 no município. O objetivo da proposta é registrar o enfrentamento à pandemia na cidade, preservar a história das pessoas que perderam sua vida e oferecer a amigos e familiares um espaço de luto e reverência.

O memorial conterá o nome completo e as datas de nascimento e óbito de cada vítima. A divulgação das informações deverá ser autorizada pela família. Segundo dados da prefeitura, Novo Hamburgo já contabiliza 731 mortes em decorrência da doença.

O projeto de lei, que tramita na Câmara de Vereadores, prioriza que o memorial seja implantado sob forma de um monumento físico. O texto inclusive autoriza a abertura de concurso artístico ou arquitetônico para a definição da estrutura, que ficará sob gestão da secretaria de Cultura. Caso não seja possível um monumento físico, o projeto abre a possibilidade de um memorial virtual, que, além das informações básicas sobre cada vítima, permitiria a exibição de foto e uma breve biografia de cada cidadão.

Independentemente do formato, o memorial deve reservar espaço para homenagear os profissionais de saúde que atuaram no enfrentamento da doença, com destaque para os trabalhadores acometidos pela Covid-19 durante o exercício de suas funções. "O memorial também visa a laurear em especial os profissionais da saúde que faleceram em decorrência do enfrentamento diário e incessante da pandemia", reforça Ênio Brizola, proponente da ação. Caso o projeto seja aprovado em plenário e sancionado pela prefeita, a norma entrará em vigor 60 dias após a publicação da lei.