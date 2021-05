Em Bento Gonçalves, comércio cria expectativa pelo Dia das Mães

O comércio varejista de Bento Gonçalves projeta melhora nos resultados a partir do Dia das Mães, que será comemorado no dia 9 de maio. Uma pesquisa do Sindilojas Regional Bento trouxe o cenário projetado para o consumo durante a data, como a compra de presentes e os gastos médios na data, uma das principais para o varejo. Do total de entrevistados, 47,9% manifestaram intenção de presentear na data.

Segundo o presidente da entidade, Daniel Amadio, uma pesquisa mostrou que mais de 40% dos consumidores mudaram seus locais de compra em razão do coronavírus. E que em caso de comércio fechado às vésperas da data, 77,9% realizarão a compra de qualquer forma. A pesquisa mostrou que 7% deixariam de fazer a compra do presente e 15,1% postergariam, enquanto 46% comprariam presentes pela internet ou por tele entrega e 31,9% comprariam nas alternativas abertas

Os segmentos que deverão ser mais movimentados são o do Vestuário (28,6%), Perfumes e Cosméticos (18,7%) e Calçados (9,4%). O número médio de presentes é de uma unidade, sendo que o valor dos presentes deve ficar em torno de R$ 131,09; média que equivale a R$ 123,94 no caso dos presentes individuais e que sobe para R$ 161,24 para os presentes compartilhados.

A pesquisa indica que os consumidores estão atentos aos preços - fator mais citado (45,2%) como determinante para as compras, seguido por atendimento (12,7%). Em relação ao hábito de comprar on-line, a pesquisa identificou que aqueles consumidores que têm o hábito de comprar pelo meio digital (63,9% de todos entrevistados) o fazem sobretudo em lojas grandes (80,5%), com apenas 19,5% comprando online de pequenos comércios.