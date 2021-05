Santuário de Santo Antônio é cercado em Bento Gonçalves

Iniciou nesta semana o cercamento do largo ao lado do Santuário de Santo Antônio, em Bento Gonçalves. A iniciativa da paróquia visa garantir a segurança dos fiéis que frequentam a igreja, além de garantir a proteção ao imóvel, que é patrimônio da comunidade.

A extensão do cercamento alcança a divisa do imóvel da Paróquia com o Shopping Bento, passa pela entrada principal do estacionamento e segue até a parede lateral do Santuário, com três portões. Eles serão fechados à noite e abertos pela manhã. A previsão de conclusão da instalação é de duas semanas.

Este passo de colocação das grades em frente ao largo faz parte de um plano de ações de segurança organizado pela Paróquia Santo Antônio, como a instalação de sistema de videomonitoramento no Santuário e demais dependências, além da contratação de uma equipe de segurança para o local.