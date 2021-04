Aulas presenciais em Gramado serão retomadas a partir de 5 de maio

A prefeitura de Gramado se reuniu para a organização do plano de retorno das aulas presenciais nas escolas, previstas para ocorrer no dia 5 de maio. O objetivo do grupo é garantir a organização e o retorno seguro de estudantes e professores.

Membros do Gabinete de Crise e da Vigilância Sanitária percorrerão as escolas para vistoriar as estruturas e a aplicação dos protocolos sanitários. "Para que isso ocorra de maneira efetiva, é preciso estabelecer um plano bem definido, organizado e seguro, com base nas determinações das Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária", explica a secretária de Educação, Simone Tomazelli Andreis.

Para garantir a segurança, a secretaria de Educação realizou a aquisição de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais das escolas, além da sanitização dos espaços. "Queremos proporcionar aos profissionais, estudantes e seus familiares segurança ao retorno presencial das aulas. Mesmo com dificuldades financeiras, vamos nos encarregar de garantir que nossas crianças estejam bem assistidas e seguras", disse o prefeito Nestor Tissot.

A secretaria da Educação reforça que as escolas terão à disposição dos estudantes itens de higienização. As escolas terão Planos de Contingência previamente elaborados juntamente ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação. De acordo com a secretária Simone, o transporte escolar, entrega e preparo da merenda dos estudantes já estão organizados. "Com a definição do Estado sobre a retomada, estamos a postos para recepcionar os estudantes nas escolas e garantir o retorno seguro de todos", conclui.