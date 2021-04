Câmeras ajudam a resolver ocorrências em Tramandaí

Após a implementação do cercamento eletrônico em 2020, Tramandaí tem visto melhora nos índices de criminalidade. O projeto, inédito no Litoral Norte, consiste na instalação de câmeras de monitoramento com uma luz giratória que, por meio de cores, identificam se o local está seguro ou se está ocorrendo alguma ação que traga risco à população como crimes, incêndios ou desastres naturais.

As câmeras ficam localizadas na avenida Emancipação, na esquina das avenidas da Igreja, Rubem Berta, Fernando Amaral e na avenida Fernandes Bastos, no cruzamento com a Rua João Pessoa, 15 de Novembro e Gedir Franzen. No primeiro trimestre de 2021 foram realizados 143 atendimentos, 57 conduções à delegacia e 16 automóveis recuperados. Somente no mês de abril foram realizadas 27 conduções para delegacia e seis veículos que foram revistos pela Guarda Municipal, após ser constatada a ocorrência.

As 28 câmeras estão distribuídas em 21 pontos da cidade, sendo 11 câmeras do tipo OCR que identificam, entre outros, veículos em situação de furto. O serviço funciona 24h por dia no município.