Notícia da edição impressa de 29/04/2021. Delimitação do território de Montenegro é tema de debate

As chamadas linhas imaginárias das divisas de Montenegro voltaram a ser tema de debate entre os vereadores e o prefeito Gustavo Zanatta. Desde que o assunto começou a ser discutido, algumas ações já começaram a ter efeitos práticos. A Câmara de Vereadores de Montenegro, por exemplo, criou uma Frente Parlamentar para acompanhar a situação junto com o Executivo municipal.

Um dos maiores entraves, com a falta de regramento das divisas, é a prestação de serviços para os agricultores. Existem casos em que a manutenção de uma estrada do interior não pode ser feita por que o Executivo não tem respaldo jurídico para isso, justamente por que não se tem um documento dizendo até onde a administração municipal pode gerir ou não.

A ideia é criar um projeto de lei de delimitações, também sugerido aos municípios que fazem fronteira com Montenegro, que dê respaldo técnico para a implantação das divisas corretas entre Montenegro e estas cidades. Assim que for criado o PL ele vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado para que se tenha o aval dos deputados quanto às linhas de divisas nestes municípios.