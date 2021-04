Hospital de Alvorada deve ter os primeiros seis leitos de UTI instalados

A secretaria da Saúde (SES), gestores e parlamentares de Alvorada e a Fundação Instituto de Cardiologia (FUC) se reuniram nesta terça-feira para agilizar a abertura de seis leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto exclusivo para pacientes com Covid-19 no Hospital de Alvorada. A instituição não tinha, até o momento, leitos de alta complexidade.

Para a instalação destes leitos, foi organizado um espaço provisório para comportar camas e equipamentos, como respiradores e monitores, disponibilizados ao hospital pelo Estado. Os leitos ficarão disponíveis à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão faltando ainda, para a abertura dos leitos, apenas pequenas adequações apontadas pela Vigilância Sanitária do município e a contratação de recursos humanos.

Vereadores e deputados da cidade explicaram que há necessidade de manter leitos de UTI no hospital mesmo após a pandemia de Covid-19. "Uma cidade como Alvorada, com uma população de mais de 200 mil habitantes, precisa ter leitos de UTI", falou o deputado estadual Dirceu Franciscon. Pauta também levantada pela deputada estadual Any Ortiz: "Alvorada é uma cidade importante da Região Metropolitana, precisa de leitos permanentes".

A secretária adjunta, Aglaé Regina da Silva, concordou com as reivindicações e ressaltou a importância da união de esforços para fortalecer a instituição e conseguir mais recursos junto ao Ministério da Saúde. "Neste primeiro momento, vamos abrir os leitos para Covid, mas também estamos nos preparando para a pós-pandemia", destacou Aglaé. "Já existe um projeto pronto para a instalação definitiva de uma ala de UTI no Hospital de Viamão. Vamos viabilizar o que for preciso para abrir os leitos de Covid e os de UTI permanentes depois", informou Rogério Pires, superintendente do Instituto de Cardiologia, que faz a gestão do Hospital de Alvorada.