Santa Rosa facilita a aprovação de projetos arquitetônicos

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, assinou decreto para agilizar a liberação de projetos arquitetônicos na cidade. Isso foi possível após uma alteração no Código de Obras. A ação tem como objetivo agilizar os tramites na prefeitura e ter um avanço ainda maior no desenvolvimento local e na geração de emprego e renda.

Para tanto, foi criado um manual para a análise dos processos de construção, regularização e emissão da Carta de Habitação de forma simplificada, "Queremos desburocratizar os serviços, por isso, em todas as áreas estamos desenvolvendo ações para que os processos sejam agilizados. Respeitando os trâmites legais, precisamos avançar com essa questão, e o planejamento, é essencial para o desenvolvimento do nosso município", destaca o prefeito. Com as mudanças, os profissionais que estão com processo em andamento e que desejam optar pela nossa sistemática devem formalizar essa opção e adequar o projeto.

A análise passa ser restrita a índices urbanísticos e recuos. Antes eram cerca de 15 itens a serem avaliados, e agora com o manual passou para quatro itens. Essa mudança faz parte do projeto de melhorias apresentado aos profissionais da Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa - (APEA-SR). O secretário de Planejamento, Cláudio Franke, destacou que essa é uma das ações de um plano que está sendo implementado para agilizar os processos na secretaria, "Agora, passamos a ter um procedimento muito mais simples de análise dos processos de aprovação de projetos de construção, de regularização e emissão de Carta de Habitação, de modo simplificado, uniformizando procedimentos", disse.