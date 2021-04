Ação arrecada quatro toneladas de alimentos em Rio Grande

A arrecadação de alimentos da campanha "Rio Grande Solidário, Cada Doação Conta" teve mais de quatro toneladas de alimentos doadas. Os alimentos serão repassados para famílias necessitadas e profissionais autônomos atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19.

A campanha foi desenvolvida pela secretaria de Serviço e Assistência Social e Defesa Civil, e contou com o envolvimento de entidades e voluntários do município. Desde o início do período de arrecadação, no dia 4 de março, a distribuição das cestas básicas vem sendo feita pela Defesa Civil, que atende às demandas vindas através das secretarias municipais.

Ao explicar sobre a proposta da ação, a primeira-dama, Lu Compiani Branco, comentou que iniciativa se deu em razão da pandemia e principalmente pelas dificuldades do período de bandeira preta. " Acreditamos que a demanda emergencial foi atendida e por todo esforço agradecemos aos doadores, a rede de supermercados Guanabara, aos voluntários, ao exército e todos outros que de alguma forma nos contribuíram.", disse. Até agora, mais de 100 cestas básicas já foram entregues e a distribuição continua nos próximos dias.