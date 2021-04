Cartões do auxílio emergencial de Canoas começam a ser entregues

A prefeitura de Canoas começou a fazer a entrega dos cartões magnéticos aos selecionados no auxílio emergencial municipal. Cerca de 5.000 famílias da cidade vão receber, por três meses, a quantia de R$ 200,00 para gastos com a aquisição de alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para PETs e higiene pessoal.

A lista com quem terá direito aos valore s já está no site da prefeitura. A secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia informou que os contemplados devem aguardar devem aguardar o contato da prefeitura para receber o seu cartão. A partir de então, serão definidos dia e horário para que a pessoa selecionada possa fazer a retirada. A medida foi tomada para evitar aglomerações.já está no site da prefeitura.

Além dos R$200,00, os beneficiados vão receber cursos de qualificação profissional, que deverão ser realizados de forma online, até que as normas da bandeira preta deixem de vigorar. Deverão ser cursadas no mínimo 8h mensais. Para atender as atividades previstas, será disponibilizado R$ 92,00 por mês no cartão TEU, do transporte coletivo, aos beneficiados pelo projeto.

Será obrigatória também a prestação de 4h mensais de trabalho para a comunidade. O beneficiado poderá escolher entre limpeza de escolas, limpeza de ruas, jardinagem ou manutenção predial. A prefeitura destaca que, sem a prestação do serviço, o benefício não será pago.