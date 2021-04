Novo caminhão é entregue na sede dos Bombeiros Voluntários de Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho, na região dos Vales, no Rio Grande do Sul, recebeu um novo caminhão de combate a incêndios. Trata-se de um veículo com capacidade para 6.000 litros de água, equipada também com um canhão de água e bomba de alta vazão e sucção, podendo ser rapidamente abastecida em mananciais de água.

A nova viatura se soma ao outro autobomba tanque (ABT), que tem capacidade de 2,5 mil litros de água. Nos próximos dias, todos os voluntários devem passar por treinamento para operar os sistemas da nova viatura. Além disso, a unidade está fazendo a revisão de um terceiro caminhão, doado pelo Exército e que deverá receber um tanque de água para dar suporte dos dois ABTs da corporação. Assim, a unidade passará a contar com três viaturas para combate a incêndios, todas com tração 4x4, que facilita operações em áreas íngremes.

A corporação de Bombeiros Voluntários tem 19 anos de existência e atendeu 594 ocorrências diversas em 2020. Além do combate a incêndios, os voluntários de Sobradinho realizam atendimento pré-hospitalar (APH), acidentes de trânsito e domésticos, além e resgates diversos. A unidade é mantida com recursos da prefeitura e da comunidade.