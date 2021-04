Acesso à rodoviária de Pelotas passa por melhorias

Devem iniciar nesta quarta-feira as obras de readequação e qualificação de trecho na avenida João Goulart, no acesso dos ônibus ao Terminal Rodoviário de Pelotas. A obra, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), visa dar maior segurança ao transito de veículos no local, uma solicitação antiga dos usuários.

Neste trecho da avenida João Goulart, além do alargamento, será construído no centro da via, um refúgio, com capacidade de espera para dois ônibus, o que vai proporcionar que os veículos possam aguardar o momento apropriado para acessar a Rodoviária. Atualmente, os ônibus têm que aguardar ao lado da pista a movimentação nos dois sentidos da via, para acessarem o terminal.

A obra deve se estender por aproximadamente 45 dias até sua conclusão, caso não ocorra algum evento climático que tenha que paralisar a execução. O diretor-presidente da Eterpel, Cláudio Montanelli, destaca a importância da obra. "Os ônibus têm um tempo de resposta menor em relação aos outros veículos. Com o refúgio central, haverá mais segurança para manobras", afirma.