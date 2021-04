Rotatória de acesso à São Borja passa por intervenções

Um dos acessos importantes de saída e chegada de São Borja- a rotatória entre as avenidas Tancredo Neves e Presidente Vargas, na região Leste - está recebendo obras de reestruturação. Equipes da prefeitura estão mobilizadas para agilizar o trabalho no local. A expectativa é que no início de maio o trabalho esteja concluído.

A reestruturação da rótula consiste não apenas na recuperação da pista asfáltica, mas também na redefinição do seu traçado, para facilitar a circulação. Ainda são feitas correções no sistema de drenagem e escoamento pluvial. A operação também inclui limpeza geral das duas vias e dos seus acostamentos.

A área da rotatória igualmente recebe iluminação mais potente e maior número de luminárias. O coordenador da área de Serviços Urbanos, Oscar Giovane Martins, ressalta que, em relação à iluminação pública, a melhoria do sistema começou pela avenida Tancredo Neves. Na via, cerca de 40 luminárias novas foram ativadas nas últimas semanas