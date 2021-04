Feira do Livro de Gramado é transferida para o mês de outubro

Buscando mais tempo para que se estabeleça uma condição de maior vacinação, a secretaria da Cultura de Gramado anuncia que a 24ª Feira do Livro, que aconteceria em junho, ocorrerá de 1 a 12 de outubro. O evento, que terá como patronesse a historiadora e primeira Rainha das Hortênsias da cidade, Iraci Casagrande, trabalha com dois possíveis cenários.

O primeiro deles é que possa ser realizado de maneira física, com controle de acessos e protocolos de segurança, contando com comercialização, programação cultural no local e programação pedagógica online; e o segundo híbrido, com atividades acontecendo nas escolas de maneira digital, toda a programação cultural 100% online, com acesso democratizado, e a comercialização de livros ocorrendo de maneira física.

A Rua Coberta é considerado o cenário ideal para o evento, mas também considera sua realização na Praça das Etnias ou no Lago Joaquina Rita Bier. Em consonância com a Feira, deve ocorrer a primeira edição da Jornada Gramadense de Literatura, evento idealizado pela Academia Gramadense de Letras e Artes, e que pretende marcar o início de uma transformação no cenário da literatura na cidade.