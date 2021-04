Taquara terá programa para pessoas em situação de rua

A prefeitura de Taquara iniciou a construção de uma rede de apoio, com as secretarias de Saúde, de Desenvolvimento Social e Habitação e de Educação, Cultura e Esportes. O programa "Ninguém na Rua" está em fase de implementação. A ideia é buscar as pessoas nesta situação para conhecer as necessidades e fazer encaminhamentos.

O departamento de Cadastro Único está fazendo a atualização dos moradores de rua, Além disso, recreadores do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) trabalham técnicas de abordagem para se aproximar deles como uma espécie de censo, para conhecer melhor o público. Segundo a prefeitura, a quantidade de pessoas sem teto aumentou nos anos anteriores e, além da situação de rua, a preocupação é com a situação do consumo de drogas e álcool por parte delas, o que gera um segundo problema, com a saúde.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Maurício Souza da Rosa, o objetivo é trabalhar com políticas públicas que possam trazer mais independências aos moradores de rua. Para que isso ocorra, eles serão estimulados a integrarem a rede de assistência social. "A porta de entrada será o albergue. A partir daí haverá encaminhamentos. Os profissionais da saúde se comunicarão continuamente com nossa equipe do Creas, e, tão logo as pessoas em situação de rua apresentem condições, serão encaminhadas para cursos de qualificação, profissionalização e reinserção ao mercado de trabalho", menciona.

Maurício reitera que a iniciativa somente será possível se houver parcerias governamentais e da própria iniciativa privada para a inclusão. "São várias etapas e vários são aqueles que precisarão se envolver para que tenhamos efetivamente êxito em nosso programa. Certo é que essa problemática não se resolverá da noite para o dia, porém, hoje estamos começando uma política pública que olha para as pessoas em situação de rua com respeito, carinho e atenção que elas merecem", afirma o secretário.