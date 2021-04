Guarda Municipal de Esteio terá projeto junto a escolas para redução de conflitos

Com a entrega de uma viatura, a prefeitura de Esteio inaugurou o programa Guarda na Escola. A ação tem por objetivo ampliar o relacionamento entre a Guarda Municipal e as instituições de ensino, com uma proposta inovadora na Região Metropolitana.

As primeiras medidas para implantação do projeto envolveram a capacitação dos agentes que integrarão o projeto, em 40 horas de formações, realizadas na última semana, que contaram com a participação da Brigada Militar e do Conselho Tutelar. Os conteúdos foram voltados à atuação comunitária, para dar suporte às necessidades das escolas tanto da rede pública quanto da particular, visando a segurança e a redução de eventuais situações de conflitos.

O titular da secretaria de Segurança Pública do município, Alberto Rocha, destacou o caráter inovador da proposta e quais objetivos devem ser atingidos. "É um projeto pioneiro neste modelo, com capacitação dos agentes e interação com equipes diretivas, professores, alunos, pais e toda a comunidade escolar", salientou. A ideia é ter uma atuação mais especializada para o atendimento às instituições de ensino. "Será um trabalho não apenas ostensivo, como também educativo, indo para dentro das escolas, permitindo que as crianças e os jovens possam conhecer os agentes, ter referências positivas", disse o prefeito, Leonardo Pascoal.