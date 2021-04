Troca Solidária em Caxias do Sul é retomada

A reativação do Programa Troca Solidária, em novo formato, foi consolidada neste final de semana em Caxias do Sul. A primeira edição distribuiu 1.841 quilos de hortifrutigranjeiros, adquiridos diretamente de agricultores pela secretaria municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Banco de Alimentos.

Para receber os produtos, 252 famílias entregaram 7.354 quilos de resíduos recicláveis para a Codeca, que fez a coleta nos locais. As regras do programa Troca Solidária estabelecem que, para cada quatro quilos de resíduos recicláveis, é entregue um quilo de hortifrúti. A Fundação de Assistência Social apontará as comunidades e os bairros com maior índice de famílias em vulnerabilidade social para a realização do projeto. Uma nova edição ocorrerá no próximo sábado (1).