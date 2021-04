Lajeado confirma casos de dengue e prepara mutirão de limpeza

O município de Lajeado teve a confirmação de seis casos positivos de dengue no início desta semana. Os casos estão localizados nos bairros Universitário, Alto do Parque, Campestre, Moinhos e Centro. Nenhum dos doentes precisou hospitalização até agora. Além destes casos, desde o início do ano o município teve 10 casos que deram resultado negativo no exame e outros oito seguem em investigação, aguardando o resultado dos exames.

Com isso, o município volta a alertar a população para a necessidade de fazer a limpeza de pátios e outras fontes de água que são criadouros do mosquito. Ontem, houve o trabalho de aplicação de inseticida em áreas de risco dos bairros Alto do Parque, Universitário e São Cristóvão. São produtos específicos para combater o Aedes aegypti, que serão aplicados em espaços de risco, como ferros-velhos e borracharias, que costumam ter pontos de água acumulada. Além disso, nos próximos dias, outro produto será também aplicado nas ruas para intensificar o combate, mas sua eficácia é restrita porque precisa atingir o inseto no ar.

No sábado, um mutirão será focado no recolhimento de materiais descartáveis dos pátios dos moradores destes três bairros, além da aplicação de produtos nas ruas e distribuição de panfletos na região. A ação será feita no fim de semana para aproveitar que muitos moradores estarão em casa e poderão limpar seus pátios. A ideia é que, com esse mutirão, possam ser localizados pontos com água parada e/ou lixo, que são os locais ideias para a proliferação do mosquito, responsável pela dengue e por outras doenças "É importante que as pessoas tenham consciência de que a prevenção requer a participação de todos. Não é uma atribuição do poder público apenas porque este mosquito vive dentro das casas, se cria no pote da comida do cachorro, na beira da piscina, na garrafa jogada no quintal. Limpar estes espaços e evitar que mais ovos se criem e mais mosquitos se desenvolvam é tarefa de toda a comunidade", explica a coordenadora de Vigilância Ambiental, Catiana Lanius.