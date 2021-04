Vigas são colocadas em viaduto da ERS-130, em Lajeado

Realizadas no fim de semana, na ligação viária dos bairros Florestal e Montanha, as obras de colocação de quatro grandes vigas de sustentação das estruturas que servirão de base das novas pistas do viaduto sobre a ERS-130 foram executadas. Também foram instaladas as pré lajes sobre as vigas de sustentação. Para tanto, ocorreram bloqueios da ERS 130, nos dois sentidos da rodovia, criando-se desvios por rotas alternativas para não trancar o fluxo na rodovia estadual.

Agora, inicia-se nova etapa, com as obras de escoramento das cabeceiras. Em seguida, serão executadas as extensões das vigas instaladas no domingo para sustentar as cabeceiras do viaduto. Por fim, será executada a laje de concreto que servirá de pista para os veículos transitarem no trecho alargado do viaduto, que terá uma calçada de passeio para os pedestres. A meta é concluir o alargamento até o final de junho de 2021.

A princípio, não será mais necessário bloquear a ERS 130 para execução das obras de alargamento do viaduto. Para a ação, 12 agentes de trânsito coordenaram o desvio dos veículos, orientando os motoristas que trafegavam pela ERS 130 e precisaram mudar o trajeto nas proximidades do viaduto.