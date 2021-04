Dobra a procura por auxílios no Cras e Creas de Erechim

Os atendimentos realizados nas três unidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), em Erechim, aumentaram mais de 100% nos primeiros três meses de 2021, comparado a 2020. Um dos motivos, segundo diagnóstico do município, foi o agravamento do quadro da pandemia, sobretudo com o fechamento dos estabelecimentos.

Conforme a secretária Clarice Moraes, o aumento se justifica pelos impactos sociais, econômicos e psíquicos durante a pandemia. “O momento exige atenção e cuidados, tanto nos atendimentos como nos casos que nunca dependeram do nosso auxílio, a alimentação é essencial e de extrema urgência para que as pessoas não tenham ainda mais sofrimento”, explica. A titular da pasta também destaca o trabalho realizado pelos profissionais. “É preciso exaltar o trabalho feito pelos profissionais que atuam nas unidades dos Cras’s, Creas e Abrigo Cidadão”, pontua.

Além desses atendimentos, o número de pessoas que realizaram o Cadastro Único também aumentou. Entre janeiro e março do ano passado, foram 812 inscritos, neste ano, nos primeiros 4 meses o número já ultrapassou a marca de 1.300 novos cadastros.

A distribuição de cestas básicas também teve aumento. A média mensal no ano passado era de 250 cestas mensais. Neste ano, já foram distribuídas 385 em janeiro, 435 em fevereiro e 520 no mês de março. “Infelizmente o momento que vivemos demonstra que as famílias vulnerabilizadas estão sofrendo diretamente os impactos. Seguiremos acompanhando e amparando nossa população”, finaliza a secretária Clarice.