Canoas tem a menor ocupação de leitos de UTI por Covid-19 desde janeiro

Canoas registrou estabilidade no número de pacientes internados nas UTIs Covid-19 nas últimas semanas. A taxa de ocupação chegou a 78,63% no fim de semana, uma das mais baixas desde o início do ano no município. No mês de abril, os índices têm se mantido estáveis e pelo 17º dia consecutivo estão abaixo de 90%, sem filas de espera por leitos.

Contribuem para esse cenário a desaceleração da demanda de internação de pacientes graves de Covid-19 e o fato de o município ter ampliado a estrutura de atendimento. Além da ampliação dos leitos - 94 leitos de UTI criados desde janeiro e 208 de Enfermaria, outro fator que contribuiu para a queda nos indicadores relacionados à Covid-19 em Canoas foram as medidas de restrição mais rígidas, como a diminuição das atividades noturnas.

Atualmente, a rede hospitalar opera com 117 leitos de UTI e 168 de Enfermaria Covid. Desde o início da pandemia, foram 39.791 casos de contaminação pelo coronavírus, com 37.359 recuperados, segundo o boletim epidemiológico deste domingo. No total, 1.239 canoenses perderam a vida em decorrência de complicações pela Covid-19.