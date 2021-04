Trecho de 19km da ERS-030 começa a ser recuperado no Litoral Norte

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou neste mês os serviços necessários para melhorar a segurança e a trafegabilidade dos usuários na ERS-030, no Litoral Norte. No trecho de 19 quilômetros entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, ocorre uma operação de tapa-buracos, recuperação do pavimento nos pontos críticos, limpeza dos dispositivos de drenagem e corte da vegetação.

De acordo com o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo, as ações são executadas da forma mais rápida possível. "Começamos o trabalho no início deste mês e estamos acompanhando de perto cada etapa, com vistorias rotineiras ao local", detalha. "A expectativa é de que consigamos revitalizar a estrada, oferecendo melhores condições de deslocamento tanto para os turistas quanto para os moradores."

Aproximadamente R$ 1,5 milhão, oriundos do Tesouro do Estado, devem ser investidos no segmento entre Osório e Santo Antônio da Patrulha. A conclusão das obras deve ocorrer em aproximadamente 90 dias, período que pode ser alterado conforme as condições climáticas na região.