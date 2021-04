ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 27/04/2021. Alterada em 27/04 às 03h00min Inscrições do auxílio emergencial de Esteio terminam no dia 30

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para cadastro no programa Renda Certa, que é o auxílio emergencial municipal de Esteio. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online disponível pela internet (bit.ly/rendacertaesteio). Quem não tem acesso à internet, pode buscar apoio para preencher o cadastro na sede do Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, na rua 24 de Agosto, 230 (Centro), de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, ou no Centro de Convivência Território de Paz, na rua Orestes Pianta, 210 (Parque Primavera), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

É necessário apresentar CPF, RG, número do NIS (registro no Cadastro Único) e comprovante de residência. Nos primeiros dias de inscrições, foram registrados 267 solicitações de ingresso no Renda Certa, que vai pagar um valor de R$ 100,00 por três meses.