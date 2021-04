Prefeito de São Leopoldo veta retorno das aulas presenciais

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou que não irá autorizar no novo decreto o retorno das aulas presenciais municipais e estaduais no município. A medida, segundo o prefeito se deve as condições sanitárias e a gravidade da pandemia, com altos índices de transmissão do vírus e UTI's lotadas na cidade, que não permitem um retorno seguro de professores, estudantes e funcionários das escolas.

autorizou que os municípios adotassem protocolos de bandeira vermelha na educação Um decreto, assinado pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (23),e, assim, retomassem as aulas presenciais. No entanto, a definição do Comitê Covid da cidade foi para não realizar o retorno agora. O prefeito também anunciou que o município irá tomar as medidas judiciais que forem cabíveis para que a vacinação dos professores possa ser antecipada, assim como o Estado do RS pleiteou no STF, e que aguarda julgamento.

Conforme Vanazzi, a situação não é de normalidade. “Aqui em São Leopoldo não vamos liberar o retorno das aulas presenciais das nossas escolas municipais e nem das estaduais, pois entendemos que a pandemia ainda apresenta gravidade para nossa população, e vamos fazer inclusive esse apelo ao Ministério da Saúde para vacinar os professores como prioridade entre os grupos e garantir assim, um pouco mais de segurança neste retorno", destacou Vanazzi.