Santa Clara do Sul vai construir parque temático sobre a Revolução Federalista

Construção do atrativo histórico e turístico está orçado em R$ 1 milhão

O prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch, apresentou o projeto arquitetônico do Parque Temático da Revolução Federalista. O intuito é valorizar a história e homenagear os 50 colonos santa-clarenses e demais famílias que venceram os maragatos na fatídica batalha de 28 de maio de 1895.

O projeto visa revitalizar o atual espaço em alusão ao combate vitorioso e oportunizar um local mais amplo e bem estruturado que permita o acesso ao conhecimento e valorização da história local. A construção do parque está orçada em mais de R$ 1 milhão.

Além de um marco em homenagem ao combate vitorioso, o prefeito destaca que o Parque Temático é uma das obras que integram o Plano de Turismo do município, que visa desenvolver a economia local e gerar mais emprego e renda à comunidade. "Assim como no prédio da antiga fumageira, que foi comprada pelo município e será transformada num centro de eventos e de Agrotecnologia, queremos valorizar a história e materializar a luta dos antepassados em defesa do nosso município", destaca.

O parque temático contará com a narrativa da Revolução Federalista e do combate vitorioso dos colonos santa-clarense contra os maragatos. Também terá um espaço para a realização de eventos de pequeno e médio porte ao ar livre, amplo estacionamento, espaço de convivência social, área de contemplação da paisagem urbana da cidade, espaço ecumênico, acessibilidade e todo um trabalho de paisagismo e sustentabilidade. Ainda não há prazo para o início das obras.