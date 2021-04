Venâncio Aires terá plano de obras para escolas municipais

Mesmo com escolas fechadas em razão da pandemia de Covid-19, a prefeitura de Venâncio Aires pretende dar início a um plano municipal de obras. A iniciativa, que vai englobar as escolas municipais, foi anunciada pelo prefeito Jarbas da Rosa. No levantamento que será trabalhado para colocar em prática ainda no ano de 2021 estão previstos mais de R$ 709,5 mil em obras em 10 educandários.

O secretário municipal de Educação, Emerson Elói Henrique, explica que uma série de obras são necessárias para a estruturação das escolas, especialmente de Ensino Fundamental. Além de investimentos na parte elétrica, estão previstas reformas em ginásios, pisos e telhados. "Essa é apenas a primeira etapa de obras emergenciais que já levantamos orçamentos e projetos para inclusão nesse ano. Agora, estamos trabalhando com as equipes diretivas as prioridades também nas demais escolas", destacou o secretário.

O prefeito cobrou prioridade nos levantamentos e nas obras, especialmente porque já se passaram mais de um ano com escolas fechadas e muito já poderia ter sido feito. "Não quero falar do que passou. Até por que estou no governo há quatro meses. Mas não podemos admitir que a Educação faça compras emergenciais no final do ano para gastar um recurso institucional, enquanto as escolas carecem do mínimo de infraestrutura", concluiu.

As obras incluem reformas estruturais, como em telhados e nas salas de aula, e também melhorias em áreas de lazer. Das escolas que devem receber obras, nove são de Ensino Fundamental, enquanto uma é de ensino infantil