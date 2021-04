Gramado recebe aval para eventos presenciais em maio

Gramado será o palco da retomada dos eventos presenciais no Rio Grande do Sul. Tanto o Festuris Connection, imersão em vendas com foco no setor do turismo que acontece nos dias 6 e 7 de maio, como a Gramado Summit, conferência de inovação e tecnologia que ocorre de 5 a 7 de maio, receberam a excepcionalidade do governo do Rio Grande do Sul para que aconteçam independentemente da bandeira no sistema de distanciamento controlado.

em novembro do ano passado No início desta semana, os organizadores dos eventos estiveram reunidos com membros do Comitê de Crise estadual para reivindicar a autorização. Os protocolos rígidos de biossegurança e o histórico favorável na realização de eventos seguros, à exemplo do Festuris, fortaleceram a permissão aos eventos por conta do Estado.

O Festuris Connection e a Gramado Summit, além de proporcionarem conhecimento e negócios a diferentes setores, têm um forte impacto socioeconômico na região e para toda a cadeia de prestadores de serviços envolvida. Ambos os eventos terão a segurança e a responsabilidade como prioridade para entregar valor aos seus participantes. "Já provamos com a realização do Festuris, no ano passado, que é possível realizar eventos seguros, inclusive servimos como modelo para outros eventos do Brasil. Entendemos que é preciso retomar os eventos e para isso estamos agindo com responsabilidade para realizá-los com excelência em qualidade e segurança", destaca o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

O Festuris Connection inclui na programação palestras de lideranças em marketing e vendas de importantes empresas, mentorias com especialistas e workshops de destinos. O evento ocorrerá em formato híbrido nos dias 6 e 7 de maio, no Hotel Master Gramado, e contará com a capacidade máxima de 300 pessoas.

Em paralelo a isso, a Gramado Summit também chega à quarta edição consolidada como uma das principais conferências de inovação e tecnologia da América Latina. O evento terá foco no conteúdo e conta ainda com estandes para startups e empresas que buscam promover seus negócios. A programação acontece de 5 a 7 de maio, nos pavilhões do Serra Park.