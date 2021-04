Indústrias são incluídas pela prefeitura no auxilio emergencial de Igrejinha

O prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle, sancionou a lei que amplia o prazo de adesão e as empresas beneficiadas no programa de auxílio emergencial municipal. Com isso, é possível que a inscrição seja feita até o dia 4 de maio e o segmento industrial também passa a ser contemplado.

O Executivo informou que existem empresas que têm alguma pendência fiscal e que ainda não conseguiram aderir ao programa de auxílio, bem como que existe saldo de recursos para concessão de novos benefícios. Com a aprovação da ampliação do prazo de adesão ao programa de auxílio, bem como a inclusão de novos segmentos do setor industrial - tais como têxteis, de vestuário, de couros e calçados, de produtos de metal e de móveis - o município pretende a manutenção de até 500 empregos formais na cidade, por meio de auxílio financeiro para microempresas e microempreendedores individuais.

O benefício é concedido por dois meses para as empresas. O valor é limitado a R$ 250,00 mensais por empregado, limitado ao total de R$ 2.500,00 por beneficiado. Podem requisitar o valor empreendedores do comércio que não é considerado essencial, como restaurantes, barbearias, escolas de idiomas e esportes, entre outros e, agora, também às indústrias. "O segmento industrial também vem sendo fortemente afetado pelo fechamento dos principais mercados consumidores, motivando o envio do projeto e a inclusão de mais setores no benefício. Com o nosso programa municipal atenderemos às microempresas e os microempreendedores individuais, garantindo a manutenção de empregos na cidade", disse o prefeito