Lajeado retoma aulas presenciais na quarta-feira

publicação do decreto estadual Com a, que ampliou a permissão de cogestão para a educação para as regiões que estiverem em bandeira preta, Lajeado pretende retomar as atividades presenciais nas escolas municipais a partir da quarta-feira. A autorização estadual permite as atividades presenciais para a educação infantil e para a 1ª e 2ª anos do Ensino Fundamental.

Nos próximos dias, as escolas finalizarão com os ajustes para acolhimento com segurança dos alunos, sendo necessário preparar o recebimento de alimentos e a higienização das escolas. " Cada educandário vai avisar a sua comunidade sobre como será a organização das turmas e das salas. Importante lembrar que, mesmo com a retomada, precisamos manter os protocolos e os níveis de ocupação das salas são restritos", explicou a secretária municipal da Educação, Vera Plein.

De acordo com os decretos estaduais, na ocupação das salas de aula deve respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m entre os alunos, além dos protocolos de uso de máscaras, higienização, uso de materiais individuais e vedadas atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico. A tendência é que o retorno não seja obrigatório por parte dos alunos.