Variantes encontradas em São Borja preocupam municípios da região

presença das variantes P1 e P2 em São Borja Em razão do aumento de casos e óbitos por Covid-19 e o registro da, o Comitê Científico Regional de Enfrentamento à Covid-19 da Associação dos Municípios das Missões (AMM) esteve reunido com a prefeitura e do Hospital Ivan Goulart, a fim de discutir ações. O município da Fronteira Oeste registrou, até sexta-feira, 187 óbitos e 7.542 casos confirmados na pandemia.

Em março, São Borja foi o sétimo município brasileiro com mais registros de morte pela doença de forma proporcional (óbitos por número de habitantes). Desde a chegada da pandemia na cidade, foram 66 mortes até fevereiro deste ano e 76 somente em março, uma média de 2,45 óbitos por dia. O levantamento foi realizado pela plataforma colaborativa Brasil.io, com dados compilados e divulgados no início deste mês.

Preocupado com o avanço da pandemia, o comitê agendou uma reunião com o intuito de observar medidas sanitárias adotadas na cidade para o controle da pandemia. A coordenadora do comitê, enfermeira Daniana Pompeo, ressaltou que a cidade se destacou na região com o avanço dos casos e de óbitos no início deste mês, com a confirmação das variantes P1 e P2, que provoca uma transmissão mais rápida e severa.

O objetivo da reunião foi a adoção de medidas mais rígidas em relação à flexibilização das bandeiras impostas pelo governo do Estado. "Discutimos ações de como frear esse avanço. Esta uma é das funções do Comitê Regional que acompanha a situação de todos os municípios da região, traçando estratégias no controle da flexibilização das bandeiras, das medidas protetivas e no controle dos casos e internações, além da divulgação de campanhas de enfrentamento à Covid-19", explica.