Porto de Estrela será incluído em programa estadual de fomento para ampliação de operações fluviais

Uma conversa entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, marcou a inserção do Porto de Estrela na lista de projetos do Cresce RS. A medida ainda será formalizada com a assinatura de um termo de inclusão, em ato pré-agendado para o dia 6 de maio.

Entrando no terceiro ano de atividades, o Cresce RS é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, com o apoio do governo do Estado e uma série de órgãos gaúchos. Seu objetivo é propor ações para destravar os investimentos necessários ao crescimento do Rio Grande do Sul, acelerando processos de desenvolvimento e geração de emprego e renda. O programa é composto por três eixos: infraestrutura e logística, desburocratização e fomento dos bancos públicos.

A prefeitura assumiu, no ano passado, o controle das operações no local Gabriel esteve em Estrela em janeiro para debater a volta da operacionalização do porto, além de visitar a região portuária. "Trata-se de um projeto com grandes oportunidades para ampliar as operações fluviais, desenvolvendo não só a economia de Estrela, mas de toda a região e do Estado", destacou o presidente do Legislativo.

para viabilizar e expandir as operações do porto O prefeito de Estrela ressaltou que a parceria selada em conjunto será essencial. "Poder debater o Porto de Estrela no Cresce RS representa uma importante conquista para todo o Vale do Taquari. As atividades portuárias irão mudar toda a planta econômica da região", explica Schneider.